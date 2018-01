Oberreichenbach Familien wünschen Waldkindergarten

Im Smartphone-Zeitalter würden diese Abenteuer und die Zeit in der Natur immer spärlicher und würden immer mehr an Bedeutung verlieren. Immer öfter sei man in geschlossenen Räumen und oft auf engstem Raum, stellen die beteiligten Familien fest. Deshalb haben sie nicht nur bereits bestehende Einrichtungen in Nachbargemeinden besucht und sich nach deren Konzepten erkundigt, sie erarbeiteten auch ein eigenes Konzept. "Es gibt schon viele Interessierte, die aber auf den Startschuss des Waldkindergartens warten", berichtet Christian Reichle. Beim Konzept für den "Waldkindergarten Abenteuerkinder" wird das Ziel verfolgt, zum Einfachen zurückzukehren, weg von Kindern die mit Spielsachen zugeschüttet würden. Die Eltern wollten den Schatz "Natur und Wald" an ihre Kinder weitergeben und ihnen optimale Bedingungen bieten, um zu wunderbaren Menschen heranzuwachsen, die verantwortungsvoll mit ihrer Umwelt umgingen. Sie träumten von einem Ort, an dem Kinder voll und ganz Kind sein könnten, heißt es vonseiten der beteiligten Familien.

Lange Wartelisten

Die Idee für einen Waldkindergarten in der Gemeinde Oberreichenbach entstand durch das Fehlen eines solchen Angebotes im Umkreis von etwa 15 Kilometern oder einer 20-minütiger Autofahrt. "Es besteht für unsere Gemeinde und umliegenden Ortschaften keine Möglichkeit, die Kinder in einen Waldkindergarten zu bringen", verweist Reichle darauf, dass die umliegenden Waldkindergärten bereits Jahre zuvor ausgebucht sind und lange Wartelisten führen. Deshalb werde es Zeit, dass es auch in der Gemeinde Oberreichenbach und für die umliegenden Ortschaften einen Waldkindergarten gebe, bekräftigen die Initiatoren, die ihr Konzept im nächsten Schritt dem Gemeinderat vorstellen. Sollten alle Rahmenbedingungen erfüllt werden können, stehe einem Start des Waldkindergartens im September nichts im Wege.