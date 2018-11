Oberreichenbach Barrierefreies Wohnen für Oberreichenbach angeregt

Diskussionsvorlage war "Wohnen plus", Vorschläge zu alternativen Wohnideen, der Wunsch nach erschwinglichem Wohnraum und barrierefreiem Wohnen. Alexander Hölsch zeigte dazu einige Beispiele auf, die von seinem Verein, SPES-Zukunftsmodelle, unterstützt werden. Auf die Frage "Was brauchen wir in Oberreichenbach?" kristallisierte sich sehr schnell barrierefreies Wohnen heraus mit dem Wunsch nach Betreuungsmöglichkeiten, nicht nur für alte Menschen.