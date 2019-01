Obernheim Schüler müssen in die Nachbarorte

Nicht abschätzbar wann sich Lage entspannt

Die Kinder zwischen sechs und elf Jahren werden größtenteils mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Unterricht bracht. Da kein Nachmittagsunterricht anfällt, müssen die Schüler keine Mittagspause in den jeweiligen Ortschaften überbrücken; der Mittagstisch, an dem Grundschüler im Obernheimer Kindergarten teilnehmen können, wird, wie Ungermann versichert auch nach Unterrichtsschluss angeboten. "Sie steigen in den Bus, sind zehn Minuten später in Obernheim und gehen dann zum Kindergarten."

Sobald sich die Lage der Lehrerversorgung entspannt hat, soll wieder an der Schule in Obernheim unterrichtet werden. Wann es so weit sein wird, lässt sich laut Ungermann derzeit kaum abschätzen Er schließt nicht aus, dass es Wochen oder Monate dauern kann.