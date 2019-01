Obernheim Keine seltenen Arten

Mitte 2018 hatte der Gemeinderat dem Aufstellungsbeschluss und dem Entwurf der ersten Änderung des Bebauungsplans "Hoher Rain" in Verbindung mit der achten Änderung des Bebauungsplans "Hinter dem Hag" zugestimmt. In beiden Fällen geht es um die Neufestlegung der Bebauungsgrenze. Die Anpassung der Bebauungspläne sind wegen der geplanten Erweiterung eines dortigen Gewerbebetriebes nötig. Anregungen aus der Bevölkerung waren nicht eingegangen und nur geringfügige vom Landratsamt Zollernalbkreis. Diplombiologe Mathias Kramer aus Tübingen hat inzwischen überprüft, ob sich im fraglichen Bereich Lebensstätten geschützter Arten, darunter alle europäischen Brutvogelarten, befinden, was nicht der Fall ist. Deshalb seien, so der Gutachter, keine weiteren Untersuchungen erforderlich.

Auch die Nachbargemeinden und andere Funktionsträger hatten keine Bedenken geäußert, so dass dem weiteren Fortgang nichts im Wege steht. Die Gemeinderatsmitglieder stimmten der Bebauungsplanänderung daher ohne Debatte geschlossen zu. Nun folgt die erneute öffentliche Auslegung der Pläne mit den eingearbeiteten Änderungen sowie die erneute Anhörung der Träger öffentlicher Belange.