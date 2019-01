Obernheim In der Not: einfach selber machen

Müller ist in seiner Eigenschaft Materialwart der Hexezunft, in dessen Aufgabengebiet, es liegt, Stoffe, Strohschuhe und alle möglichen Utensilien zu besorgen, die eine Hexe so braucht. Dazu gehört zweifelsfrei auch der Besen.

In der heutigen Zeit ist es nicht einfach, einen solchen zu bekommen. Früher kannte man in Obernheim dieses Problem nicht, verfügte man doch über eigene Besenbinder, so wie den Berg-Jakob Junker oder später den Kronnen-Hanne Christel, zwei echte Originale.

Seit Jahren bezieht auch die Hexenzunft ihre benötigten Besen für ihre zahlreichen Hexen von auswärts, genauer gesagt aus Gutach im Schwarzwald. Doch nun ist auch diese Quelle versiegt. Ersatz war nicht zu finden.