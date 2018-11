Obernheim Geschichten, wie sie das wirkliche Leben schreibt

Das Buch verbinde in Poesie liebwerte Erinnerungen an Menschen und Begebenheiten aus den vergangenen 100 Jahren. Es stelle einen von vielen Gesichtspunkten des Obernheimer Dorfcharakters, seines Humors und seiner Denkweise in den unterschiedlichsten "Wetterlagen" dar. Wer mitschmökern will, ist zur Buchvorstellung mit kleinem Rahmenprogramm am Freitag, 16. November, um 19.30 Uhr in den Bürgersaal eingeladen.