Obernheim Geld zum Jubiläum

Im Januar steht ein Festakt auf dem Programm. Die Hexen wünschen sich von Seiten der Gemeinde finanzielle Unterstützung. Der Gemeinderat entschied einstimmig, diesem Ansinnen zu entsprechen, wenn auch in begrenztem Umfang.

Ende Oktober hatte Bürgermeister Josef Ungermann den Brief der Hexenzunft erhalten, in dem um Unterstützung für den am 20. Januar stattfindenden Festakt gebeten wurde. Der Verein ersuchte aber auch um den Erlass der Hallenmieten für seine beiden Jubiläumsveranstaltungen.

Über beide Bitten beriet der Gemeinderat in seiner Novembersitzung. In Anlehnung an die bisherige Förderpraxis schlug die Verwaltung vor, den Förderbetrag für die Hexenzunft auf 50 Prozent der Kosten für den Empfang festzusetzen, maximal schießt die Gemeinde allerdings 450 Euro zu.