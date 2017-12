Obernheim Die Bestattungen werden teurer

"Wenn ich an die Gebührenobergrenze denke, sind wir mit den 1450 Euro noch weit weg", stellte Josef Ungermann klar. Außerdem, so der Bürgermeister, sei es ein geringer Mehrkostenbetrag im Vergleich mit einem normalen Grab, wenn man berücksichtige, dass der Bauhof das Grab 25 Jahre lang wöchentlich pflege. Im Vergleich zu den Gebühren in den umliegender Gemeinden sei die Anpassung zumutbar. Das sahen auch die Gemeinderäte so. Ab dem 1. Januar ist die geänderte Friedhofssatzung gültig.