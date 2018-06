Obernheim (are). Gespannt wartet man im Rathaus nach Abschluss der Straßenunterhaltungsarbeiten darauf, wie die Bevölkerung das Ergebnis aufnimmt. "Die Spritzarbeiten sind im Ort gut rausgekommen", findet Bürgermeister Josef Ungermann. Das Material hatte bei Einsetzen des Starkregens kürzlich "glücklicherweise bereits abgebunden". In der Bühlstraße sei freilich etwas davon abgegangen, weil es dort in die Arbeiten hineingeregnet habe. Ansonsten seien die Arbeiten ohne Probleme verlaufen. "Wenn wir mit dieser vergleichsweise günstigen Lösung ein befriedigendes Ergebnis erzielen können, wäre das natürlich gut", so Ungermann. Man müsse abwarten, wie sich der Spritzbelag in Zukunft bewähre. "Jetzt sind wir aber erstmal durch", bestätigte er. In den nächsten Wochen kommen noch große Kehrmaschinen zum Einsatz.