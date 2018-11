Obernheim Der Chef redet den Aktiven ins Gewissen

Trotz erfolgreicher Veranstaltungen machen sich Zunftmeister Thorsten Scheurer und sein Vorstandsteam Sorgen um den Mitgliederstand. Denn angesichts der 179 Ehrenmitglieder – alle beitragsfrei – werden die Beitragszahler, 378 von 557 Mitgliedern, weniger. Wegen des demografischen Wandels fehlt es an Nachwuchs zum Ausgleich. Deshalb stellte Scheurer den Antrag, den Mitgliedsbeitrag von 15 auf 20 Euro jährlich zu erhöhen, was die Mitglieder einstimmig goutierten. In fünf Jahren soll eine weitere Erhöhung auf 25 Euro folgen.

In seinem Rückblick ließ der Zunftmeister auch seiner Enttäuschung über die rückläufige Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen oder bei Auftritten mitzumachen, freien Lauf.

In Vertretung des Tintenmeisters Achim Junker verlas dessen Vorgängerin Petra Moser den Jahresbericht. Säckelmeister Frank Stehle verlas mit betrübter Miene die Kassenbilanz mit einem Minusbetrag unterm Strich. Vor allem die Preissteigerungen in allen Bereichen seien außer den sich verringernden Mitgliedsbeiträgen Gründe dafür.