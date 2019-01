Obernheim Begeisterung wird nicht wirklich erwartet

Die Grundschulkinder der Gemeinde fahren nun bis zum Schuljahresende in die Partnergemeinde, um am Unterricht teilzunehmen. "Es war ein notwendiger Schritt, um die Beschulung korrekt durchführen zu können", erläuterte der Bürgermeister. Dass zwei von Personalnot geplagte Grundschulen sich auf diese Weise behelfen könnten, sei Anlass zur Freude. "Wir haben die Hoffnung, daraus eine funktionierende Schule formen zu können", so Ungermann.

Das Motto des Landes "Kurze Beine, kurze Wege" sei der richtige Ansatz. Aus diesem Grund hat der Obernheimer Bürgermeister Mitte Februar einen Termin beim zuständigen Sachgebietsleiter im Ministerium in Stuttgart vereinbart. Er wird mit zwei Elternvertretern aus den beiden Schulen hinfahren. "Wir haben eine klare Forderung: Die Lehrerversorgung im neuen Schuljahr muss an den beiden Schulen so gestaltet werden, dass die Schule gesichert ist."

Er sei froh, dass die Eltern die Entscheidung für die Kooperation mitgetragen haben, unterstrich Ungermann. "Sie haben die Notwendigkeit verstanden. Niemand muss davon begeistert sein, aber alle tragen es mit."