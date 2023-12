1 Damiano Maiolini hofft auf die Unterstützung seiner Fans. Foto: Turan Babuscu Photographtastic

Nach sechsstelligen Streamingzahlen, einer „Schlager des Monats“-Auszeichnung und mehreren Platzierungen in den Deutschen Airplaycharts zieht der junge Halbitaliener nun ins Finale des internationalen Schlager-Pop-Wettbewerbs „Stauferkrone“ ein.









Link kopiert



Seit seiner Teilnahme bei der Pro7-TV-Show „The Voice of Germany“ und seinem Einzug ins Viertelfinale arbeitet der aufstrebende junge Oberndorfer Damiano Maiolini stetig an seiner Schlager-Pop-Karriere.