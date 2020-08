Oberndorf Waffenexporte in Nicht-Nato-Staaten: Heckler & Koch in der Kritik

Oberndorf - Waffenlieferungen an Staaten außerhalb der Nato haben dem Gewehrfabrikanten Heckler & Koch scharfe Kritik eingebracht. Aus Sicht von Friedensaktivisten hat das Unternehmen eine Selbstbeschränkung - die "Grüne-Länder-Strategie" - abgeschwächt, um Kasse zu machen. Dieser Kritik widersprach Vorstandschef Jens Bodo Koch am Freitag in Oberndorf.