Oberndorf/Sulz Große Anteilnahme nach Tod von Pferd Tarik

Zuvor war eine beispiellose Suchaktion angestoßen worden - eine der größten bislang in Deutschland. Vergeblich, denn Tarik hatte von Anfang an keine Chance gehabt: Er war vermutlich von der Koppel entkommen, in den nahe gelegenen Neckar gefallen und abgetrieben worden.

Die Anteilnahme ist groß. Auf unserer Facebookseite gingen hunderte Kommentare von Usern ein, die mit der 27-jährigen Besitzerin mitgefiebert und mitgehofft hatten. "Es ist der Alptraum so seinen geliebten Freund zu verlieren", schreibt eine Userin. Eine andere sagt: "Denken Sie daran: er ist über die Regenbogenbrücke gegangen und nun wieder jung und gesund, es geht ihm also gut."