Oberndorf Lichterketten an Bäumen durchgeschnitten

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind die Lichterketten der weihnachtlich beleuchteten Bäume am Obertorplatz vor der Eisdiele durchschnitten worden. Aufgefallen war das Elektriker Klaus Moos. Er meldete die Tat bei der Stadtverwaltung und der Polizei. In etwa 2,50 Metern Höhe hatte sich jemand mit einem scharfen Gegenstand bei mehreren Bäumen an den Kabel zu schaffen gemacht. In dieser Höhe muss es wohl eine Gartenschere gewesen sein, Bissspuren eines Tieres seien es jedenfalls nicht, meint der Fachmann, der nun damit beschäftigt ist, die Lichterketten wieder zum Leuchten zu bringen.

Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07423/81010 mit dem Polizeirevier Oberndorf in Verbindung zu setzen.