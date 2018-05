Oberndorf Bochingen: BMW-Fahrer baut Unfall und haut ab

Der BMW-Fahrer war auf einem Feldweg von Wittershausen in Richtung Bochingen unterwegs. An der Kreuzung Wasenäcker/Sigmarswanger Straße übersah er beim Abbiegen einen aus der Ortsmitte kommenden VW und nahm ihm die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeugen stießen zusammen.

Der Unfallverursacher blieb zunächst am Unfallort. Als die Polizei kam, flüchtete er einige Meter zu Fuß und stieg danach in einen Wagen ein, der offensichtlich auf ihn wartete. So konnte er abhauen, noch bevor die Polizei seine Personalien aufnehmen konnte.

An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Der VW-Fahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst war aber nicht nötig.