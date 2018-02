Oberndorf a. N. Zweistellige Wachstumsraten erreicht

Zusätzlich zum Hauptwerk in Boll ist man mit weiteren Filialen in Bremen, Porta Westfalica, Salzgitter, Prag, im spanischen Vitoria sowie in Puebla/Mexiko vertreten und für die Kunden präsent. Dabei seien seine Mitarbeiter das größtes Kapital, lobte Geschäftsführer Joachim Gühring, verlassen sich doch die Auftraggeber aus den Bereichen Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Raumfahrt auf die Sachkenntnis und Erfahrung des Boller Unternehmens.