Oberndorf a. N. Zurück zur wahren Bedeutung des Weihnachtsfestes

Zudem habe er für dieses Jahr einige Anfragen von älteren Menschen bekommen, die an Weihnachten nicht allein zu Hause sitzen wollen. "An Heiligabend treffen so ganz verschiedene Gruppen aufeinander. Das macht die Veranstaltung noch spannender. Das soll ein Ort der Begegnung werden", sagt Schwer. Dass er Heiligabend nicht zu Hause verbringt, ist für den Pfarrer kein Opfer. "Genau das ist die Bedeutung von Weihnachten: gemeinsam feiern und jemanden einladen. Dieser Brauch findet sich auch in vielen anderen Religionen wieder", weiß Schwer. Es gehe nicht um die Abgrenzung der Religionen oder eine Auseinandersetzung, sondern um das Kennenlernen und darum, was sie gemeinsam haben.