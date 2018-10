Oberndorf a. N. Weniger Autos durchs Tal

Die Mauer müsse als erstes gebaut werden, so Spiegelhalter. Dann ist der "Mutschler-Kreisel" dran. Eine Umfahrung sei jedoch immer nur so attraktiv, wie die Durchfahrt unattraktiv gemacht werde, betonte Peter Spiegelhalter. Während also die Rottweiler Straße von der ehemaligen B 14 Richtung Rondell so weit wie möglich begradigt werden soll, um den Verkehr gut fließen zu lassen, plant die Stadt im Gegenzug, die Talstraße von unten her Richtung Rondell entsprechend zu verengen. Der Linienverkehr soll allerdings weiter durchs Tal fahren.

Die Bushaltestellen an der Rottweiler Straße werden ein Stück verlegt. Sie sollen künftig einfacher zu Fuß zu erreichen sein. Der Gang durch die Unterführung entfalle.

Bisher, so merkte Freie-Wähler-Stadtrat Günther Niethammer an, nutzen die Schüler oft den direkten, gefährlichen Pfad an der Stützmauer entlang, an der es keinen Gehweg gebe. Sein Fraktionssprecher Dieter Rinker bat, darüber nachzudenken, ob auf dieser Straße künftig nicht eine Geschwindigkeitsbeschränkung eingeführt werden sollte.

SPD-Fraktionssprecherin Ruth Hunds erkundigte sich nach der Kostenübernahme. Da es sich um eine Landesstraße handle, so Spiegelhalter, liege die Finanzierung auch beim Land. Die Mittel seien bereits beantragt.

Stadtrat Andreas Bronner (SPD) mahnte nochmals an, parallel zu den Planungen die Situation in Altoberndorf nicht aus den Augen zu verlieren. Der Verkehr werde sich verlagern, ist er überzeugt. Deshalb müssten vor der Einweihung des "Mutschler-Kreisels" tragbare Lösungen für Altoberndorf auf dem Tisch liegen. Bereits jetzt, da die L 415 wegen des Hangrutsches nur halbseitig befahrbar ist, bemerke man im Ortsteil Altoberndorf die Auswirkungen.

Ob die Arbeiten am Kreisverkehr unter Vollsperrung stattfinden, konnte Peter Spiegelhalter noch nicht sagen. Aufgrund der aktuellen Arbeitsschutzbestimmungen sei dies aber wahrscheinlich.