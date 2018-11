Oberndorf a. N. Weihnachtsdeko für guten Zweck

Spenden können am Samstag, 1. Dezember, zwischen 10 und 13 Uhr im Ladengeschäft des ehemaligen Sanitätshauses Philip in der Kirchtorstraße abgegeben werden, oder aber auch sofort bei der Firma Wohlschiess in der Kronenstraße 8. Christbaumschmuck-Spenden werden auch abgeholt. Terminvereinbarungen sind unter Telefon 07423/55 55 bei Wolfgang Hauser möglich.