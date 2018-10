Oberndorf (cel). Mit der punktuellen Änderung des Flächennutzungsplan ist der Weg für den Norma-Markt am Ortseingang von Bochingen frei. Der Gemeinderat stimmte der Änderung mehrheitlich zu. Die Freien Wähler waren fast geschlossen dagegen. In vorausgegangenen Sitzungen hatten sie bereits mehrfach begründet, dass sie die Ansiedlung eines Discounters an dieser Stelle nicht für richtig halten.