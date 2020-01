Oberndorf a. N. Vier Zentner Süßigkeiten für den Narrentag 2020 in Überlingen

Vor Ort geht die Arbeit für die Elferräte weiter. Selbst sind sie bei so einem Narrentag nicht im Kleid. Sie füllen vor und während der Sprünge die Körbe der Hansel und Schantle auf und tauschen die leeren Brezelstangen der Narros gegen volle. 25 Helfer, so schätzt Zunftpräsident Eberhard Schmid, sind da im Einsatz. Unterstützt werden sie von ihren Frauen und den Bürgern für Bürger, die die Sprinter fahren. Die Oberndorfer wären also gerichtet, der Narrentag kann kommen. Am Wochenende heißt es in Überlingen: Freunde feiern Fasnet.

