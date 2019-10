Oberndorf a. N. Vier Verletzte bei Unfall auf der Bergstrecke Richtung Lindenhof

Die Unfallverursacherin war laut Angaben der Polizei gegen 14 Uhr mit ihrem Wagen auf der Bergstrecke in Richtung Lindenhof unterwegs. In der langgezogenen Kurve am oberen Ende der Straße kam sie mit ihrem Wagen aus bisher noch ungeklärter Ursache ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.