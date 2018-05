Oberndorf a. N. Vermächtnis Gottes

Nicht kirchlich, sondern weltlich habe sich Gott zu erkennen gegeben. Nicht als Religionsgründer sei er aufgetreten, sondern als Heiland wollte er in der Welt sein. Hier bei den Menschen suche er seinen Platz, hier wolle er seinen Bahnen ziehen. In die verkrampften und verstopften Adern der Welt solle gesundes, göttliches, lebendiges und gewandeltes Leben hineinfließen. Denn dort, wo göttlicher Lebenssaft in den Erdadern pulsiere, da bleibe auch das gemeinschaftliche Leben im Fluss, ein Leben, an welchem alle Menschen Anteil haben dürfen.

Dort aber, wo das Ego mächtig sein, fließe nichts zu, denn der Kreislauf der Selbstgefälligkeit sei unfruchtbar, ja geradezu "furchtbar". Jeden Tag erlebe, höre und erfahre man doch, dass die Lebensadern der Welt korrumpiert sind, verstopft, eng und engherzig – dunkle Kanäle, in welchen nicht das Leben fließe, sondern der Tod grassiere, so Schwer.

Deshalb müsse man hinausgehen für das erlösende Geheimnis des Glaubens. "Wer, wenn nicht wir, die wir Gott in der Mitte haben, können im sichtbaren Brot in der Monstranz ein glänzendes Lebenszeichen setzen", lautete die Frage des Leiters der Seelsorgeeinheit Oberndorf.