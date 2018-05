Oberndorf a. N. U 19-Turnier wird es auch weiterhin geben

Denn eines ist Hauer und Diepold wohl bewusst: Die Fußstapfen, die sie hinterlassen haben, sind für potenzielle Nachfolger ganz schön groß. Wohl deshalb hat es auch so lange gedauert, bis sich eine Lösung anbahnte.

Wegfall hätte geschmerzt

Mit dem Wegfall des U 19-Turniers, da waren sie sich nach reiflicher Überlegung einig, wären sie nur schwer zurechtgekommen, gibt Diepold unumwunden zu. "Es täte schon weh, wenn es aufhören würde." Schließlich haben es die Macher aus der Taufe gehoben, es ist ihr "Baby". Und das hat sich prächtig entwickelt. "Das diesjährige Teilnehmerfeld gibt uns das Recht, im Konzert der ganz Großen mitzuspielen", erklärt Oliver Hauer selbstbewusst.

Für Hans Häckel, der als stellvertretendes Vorstandsmitglied die Kreissparkasse Rottweil als Hauptsponsor repräsentiert, gehört das U 19-Turnier zu den Höhepunkten im Landkreis. Junge Fußballer, die ein paar Jahre nach ihrer Teilnahme in Oberndorf oftmals im Licht der Öffentlichkeit stünden, begleiten zu dürfen, sei ihm wichtig. Ebenso, wie den jugendlichen Kickern aus den Vereinen ringsum zu zeigen, dass auch die "Größeren" gemeinsam mit Siegen und mit Niederlagen umgehen müssen.

Für Bürgermeister Hermann Acker gehört das Turnier im sportlichen Geschehen der Stadt zu den Highlights, das eine große Auswirkung entfalte und einen großen Stellenwert in der Region habe. Die städtische Unterstützung sei gewiss. Das Engagement der Verantwortlichen sowie der vielen Helfer innerhalb der Spielvereinigung könne nicht hoch genug gewürdigt werden.

Diese Worte freuen ganz besonders Oliver Zeller. Der SVO-Vorstand Finanzen hat bereits die ersten Arbeitspläne für die 200 ehrenamtlichen Helfer mit Namen zu füllen. Ein Rahmenprogramm zum 25. Geburtstag werde es nicht geben, sagt er. Denn zum einen war die Resonanz in den vergangenen Jahren nicht so üppig, zum anderen benötige er dafür nochmals an die 50 Ehrenamtliche. Das sei einfach nicht zu schultern. So gibt es zum Turnierjubiläum "Fußball pur".

Weitere Informationen:

www.u19-oberndorf.com