Oberndorf a. N. "The Biggest Loser" als letzte Chance

Natürlich habe sie immer mal wieder versucht abzunehmen. Doch meist war der Erfolg von kurzer Dauer, und dank des Jo-Jo-Effekts waren hinterher mehr Kilos drauf, als sie zuvor verloren hatte. Irgendwann hat Denice Di Stefano Marquez einfach resigniert.

Aus Langeweile und später aus Frust habe sie so viel gegessen. Da ist die junge Frau sehr ehrlich. Viel Privatsphäre lässt ihr die Teilnahme an der Fernsehshow ohnehin nicht. Gemeinsam mit 49 weiteren Bewerbern kämpfte sie im Münchner Olympiastadion drei Tage lang um einen der 16 begehrten Plätze im Abnehm-Camp in Andalusien. In den Trailern ist sie zu sehen, wie sie beim Rennen stürzt – nicht gerade eine vorteilhafte Pose der jungen Frau. Auf ihrer Facebook-Seite zur Sendung postet sie Fotos von sich – zum Teil recht sparsam bekleidet. Das ist so gewünscht und ganz schön mutig von der 22-Jährigen.

Um ihren Ziel näherzukommen, nimmt sie das alles auf sich. Das Zusammentreffen mit den anderen Schwergewichten hat sie in ihrem Entschluss bestärkt. In der Gruppe mit anderen "dicken Menschen ist es einfacher. Da fühlt man sich verstanden". Aber auch in ihrem privaten Umfeld werde sie sehr unterstützt, freut sich die 22-Jährige. Wörtlich geht es bei "The Biggest Loser" ums Verlieren. Wer am meisten überflüssige Kilos verliert, gewinnt am Ende. "Etliche Kandidaten wollen ihr Leben verändern und ihr massives Übergewicht endlich und ein für alle Mal in den Griff bekommen", heißt es in der Ankündigung des Fernsehsenders.

Unter den schwersten Frauen

Während des Bootcamps in München war zudem ständig ein Arzt als Ansprechpartner vor Ort. Sie habe sich gut betreut gefühlt, erzählt Denice Di Stefano Marquez. Sie gehörte zu den schwersten Frauen unter den 50 Kandidaten. Ob sie es ins Camp nach Spanien geschafft hat, erfahren die Fernsehzuschauer erst am kommenden Samstag.

"The Biggest Loser" wird am Samstag, 4. Februar, 20.15 Uhr, auf Sat.1 ausgestrahlt.