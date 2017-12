Oberndorf a. N. Singen und musizieren

Dieses Jahr findet das Benefizkonzert bereits am dritten Adventssonntag statt. Beide Vereine haben sich intensiv auf das Konzert vorbereitet. Die Frohsingers werden von den Sängern des Chors Canto Wida aus Weiden verstärkt. Dieses Jahr standen die beiden Vereine bereits bei fünf Auftritten gemeinsam auf der Bühne. Alfred Gemsa wird den Chor in bewährter Weise am Klavier begleiten.

Ein gemeinsamer Auftritt des Chors zusammen mit der Stadtkapelle bildet einmal mehr den musikalischen Höhepunkt des Nachmittags. Schon zur Tradition geworden ist auch das gemeinsame Singen mit den Zuhörern, begleitet von einem Ensemble der Stadtkapelle oder dem großen Orchester. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freuen sich die Veranstalter jedoch. Diese Spenden werden – wie bereits in den vergangenen Jahren – an die Stadt Oberndorf übergeben, die diese an bedürftige Menschen aus der Stadt weiterreicht.