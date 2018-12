Oberndorf. Mit seiner ersten Live-Übertragung im KinoParadies feiert das Oberndorfer Kino am Jahresende eine Premiere. Übertragen wird das Silvesterkonzert live aus der Berliner Philharmonie. Nach dem Abschied von Sir Simon Rattle leitet in diesem Jahr Daniel Barenboim das Orchester und bietet einen Einklang zum Jahreswechsel. Als Solist ist Barenboim in Mozarts Klavierkonzert Nr. 26 zu erleben. Ferner gibt es vier berühmte Werke von Maurice Ravel, in denen Eleganz und Originalität eine beeindruckende Synthese eingehen. Den Schluss markiert der Boléro. Die Übertragung beginnt am 31. Dezember um 17 Uhr. Zusätzlich werden Interviews und Werkeinführungen mit Einblicken in die Arbeit der Berliner Philharmoniker geboten. Der Eintritt beträgt 24 Euro. Der Schwarzwälder Bote verlost mit dem KinoParadies fünf Mal zwei Eintrittskarten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt bis Donnerstag, 27. Dezember, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort Silvesterkonzert an : redaktionoberndorf@ schwarzwaelder-bote.de