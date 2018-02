Oberndorf a. N. Schulentwicklungsplanung liegt vor

Drei Erkenntnisse brachte dieses Vorstellung. Erstens: Die Schulen in der Kernstadt verfügen über genügend Räume. Zweitens: In Oberndorf werden deutlich weniger Kinder aufs Gymnasium geschickt, als im Durchschnitt des Regierungsbezirks Freiburg. Drittens: Der Schulcampus muss sich als Ganzes besser verkaufen. Denn die Konkurrenz entsteht nicht unter den drei Schularten, sondern droht von außen.

So könnte die Vorstellung von Krämer-Mandeau grob zusammengefasst werden. Plus seiner Aussage: "Sie werden es keinem recht machen können."

Im Vergleich zu anderem Kommunen, in denen Wolf Krämer-Mandeau bereits solcherlei Analysen erstellt hat, sieht er die Neckarstadt in keiner schlechten Position. "Sie müssen mit den Damen oder Herren tanzen, die im Raum sind." Will heißen, mit seinem bestehenden Campus verfüge die Stadt über eine solide Basis, auf die sich aufbauen ließe. "Wenn Sie ihn jetzt noch ein wenig aufhübschen und Kleinigkeiten korrigieren, ist das ein guter Schulbereich."