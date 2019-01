Im Abfallkalender des Landkreises ist die Abfuhr der gelben Säcke in der Oberstadt für den 4. Januar datiert. Am gestrigen Freitagmorgen – also 14 Tage später – liegen sie am Hafenmarkt immer noch. Anwohner berichten dem Schwarzwälder Boten, dass sie die fehlende Abfuhr mehrfach angemahnt haben. Weil an der Ablagestelle Autos vorbeifahren, waren Säcke aufgerissen. Ein Anlieger hat den umherliegenden Plastikmüll aufgesammelt und wieder verpackt. Auf Anfrage unserer Zeitung nimmt Hannes Oesterle, Geschäftsführer vom Abfuhrunternehmen ALBA Süd, wie folgt Stellung: "Wir hatten letzte Woche aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen mit einigen Ausfällen in der Entsorgung zu kämpfen. Üblicherweise müssen die ausgefallenen Routen in der Folge neben der regulären Abfuhr nachgeholt werden. Wir bitten hier um Verständnis, dass dies etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man gemeinhin vielleicht annimmt. Derzeit gehen wir davon aus, dass wir am Freitagabend unseren durch den Wintereinbruch hinfällig gewordenen Regel-Tourenplan wieder aufnehmen und somit alle Haushalte wie geplant abgefahren werden können." Am heutigen Samstag habe man nochmals fünf Fahrzeuge im Einsatz, um die Reklamationen abzuarbeiten. Die gelben Säcke am Hafenmarkt wurden übrigens am Freitagmittag abgeholt. Foto: Danner