Oberndorf a. N. Reisende klagen über Aufzug-Ausfälle

Immer wieder Probleme

Nun ist einige Zeit vergangen, doch das Problem scheint das gleiche zu sein. Immer wieder sind die Aufzüge defekt, beklagen sich einige Leser des Schwarzwälder Boten. Das bestätigt auch ein Sprecher der Bahn auf Nachfrage: "Seit Juni haben wir immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Die reichen von technischen Defekten bis zu Vandalismus."

Aktuell gebe es am Oberndorfer Bahnhof ein Leitungsproblem, so dass die Fernüberwachung nicht funktioniere, so der Sprecher am Donnerstagmorgen. In so einem Fall dürfe der Aufzug auch nicht betrieben werden. "Wenn dann jemand stecken bleibt, bekommt das niemand mit." Die Fernüberwachung müsse man sich wie bei einer Ampel vorstellen. "Der Status ist online einsehbar", so der Sprecher. Der in die Steuerungstechnik der Anlagen eingesetzte Kommunikationsbaustein erfasst offenbar ständig und live die Zustandsinformationen der Aufzüge und Fahrtreppen und überträgt diese automatisch an die zuständigen Betriebszentralen der Bahnhöfe. Reisende können sich unter der Rubrik "Aufzugübersicht" über den Status der Aufzüge informieren.