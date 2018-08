Oberndorf a. N. Reform: Notare werden abgeschafft

Es ist eine Jahrhundertreform mit weitreichenden Folgen – rund 300 staatliche Notariate mit insgesamt gut 2600 Mitarbeitern landesweit wurden aufgelöst, auch die vier Einrichtungen in Sulz, Dornhan, Schramberg und Oberndorf. Auch der Name Notariat ist Geschichte. Das neue sogenannte Nachlass- und Betreuungsgericht in der Mauserstraße 38 in Oberndorf ist organisatorisch ins Amtsgericht eingegliedert.

Dort arbeiten künftig die drei Bezirksnotare Fiona Dold (vorher Schramberg), Tino Vischer (Schramberg) und Klaus Rieger (Rottweil) mit weiteren zehn Mitarbeitern.

Ein lukrativer Bereich der Arbeit fällt weg