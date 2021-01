Oberndorf a. N. Pool-Party beim Stauwehr undenkbar

Nach der Neckarverlegung wurde die Badestelle umgesiedelt, so dass nun in der Dollau gebadet wurde. Die öffentliche Bademöglichkeit stand allen Bürgern offen. Das Baden war bis zum Einbruch der Dunkelheit erlaubt. Mit der Überwachung der Einhaltung der Badeordnung wurde damals Waldhüter Haas von der Stadtverwaltung beauftragt. Das Neckarfreibad befand sich in der Dollau, am sogenannten "Gumpen", verfügte über eine Liegewiese, ein kleines Umkleidehäuschen und sogar über ein Sprungbrett. Später wurde eine Frischwasserdusche installiert. Für die kleinen Wasserratten gab es sogar ein Planschbecken, das von der Baufirma Jetter kostenlos erstellt wurde. Ganz ungefährlich war die Baderei damals allerdings nicht. Deshalb entschied der Gemeinderat, ein Freibad mit einem Schwimmbecken zu errichten, das seinen Platz bei den Sportplätzen in der Dollau finden sollte.

Am 24. Juli 1959 wurde es eingeweiht, bot auf seiner großzügigen, herrlich gelegenen Liegewiese bis zu 3000 Badegästen Platz. Die Kommune musste für den Bau damals 750 000 Mark aufbringen. Beliebt war das Oberndorfer Bad nicht nur wegen seiner schönen Lage, auch die gepflegte Gastronomie, die das ganze Jahr über geöffnet war, zog viele Besucher an. Gerne erinnert man sich an die Kochkünste und geselligen Stunden bei den Wirtsfamilien Mail oder Mihailovic. Der Wirtschaftsbetrieb wurde allerdings bereits vor Jahren eingestellt.