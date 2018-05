Oberndorf a. N. Parken auf Gehwegen ist nicht erlaubt

Durch das Abstellen des Fahrzeugs auf dem Gehweg behindern sie nicht nur Menschen mit Kinderwagen oder Kinder auf Fahrrädern, sondern insbesondere auch Rollstuhlfahrer oder ältere Menschen, die oftmals auf die Straße ausweichen müssten, um an den parkenden Autos vorbeizukommen. Die Straßenverkehrsbehörde weist deshalb darauf hin, dass Gehwegparken grundsätzlich verboten ist. Nur in berechtigten Ausnahmefällen ist es durch entsprechende Verkehrsschilder erlaubt. In den Fällen allerdings, in denen durch auf der Straße parkende Autos die Restdurchfahrbreite weniger als drei Meter beträgt, besteht automatisch ein Parkverbot.

"Notorische Gehwegparker werden gebeten, künftig mehr Rücksicht auf die Fußgänger zu nehmen. Das schont übrigens auch den Geldbeutel", heißt es weiter.