Oberndorf a. N. Ohne Netz und doppelten Boden

Weiter geht es dann um 21.20 Uhr mit "Bebo–Music" – frei nach dem Motto "Im Refrain muss es knallen!". Seit Januar 2017 bespielen Erik Seimel (Schlagzeug), Nils Seimel (Bass), Kristian Alber (Gitarre) und Benedikt Hirt (Frontman) als "Bebo-Music" die Bühnen in ihrer Umgebung. Dabei hat die Band ihren Ursprung in der Singer-Songwriter-Szene. 2014 entstand bei einem spontanen Auftritt von Alber und Hirt die Idee, gemeinsam Musik zu machen. Lange Zeit waren sie als Singer-Songwriter-Duo unterwegs, bis sie 2017 mit den Brüdern Seimel ihre Band gründeten. Wie der Veranstalter mitteilt, kreieren sie einen eigenen, markanten Sound, von schrill und dreckig bis sanft und gefühlvoll.

Weiter geht es dann mit "Lukas & Friends", die ab 22.20 Uhr ihr Repertoire von sehnsüchtig-schwermütigen Melodien bis hin zu beliebten Songs aus den Charts auspacken. Lukas Sperlich ist als Solokünstler durch seine gefühlvolle Stimme bekannt. Fast schon schüchtern erscheint er auf der Bühne. Aber taucht er in seine Welt ein, lässt er durch seine gefühlvollen Melodien nicht nur in sein Inneres blicken, sondern berührt Herzen, so der Veranstalter. "Lukas & Friends" steht für zwei Rauschebärte und eindruckvolles Flair. Zu unverkennbarem Gesang und Gitarrenspiel kommt nun Alex auf seiner Holzkiste – dem Cajón – hinzu, der basslastige Beats hervorzaubert, die sich harmonisch zu einem träumerischen aber auch mitreißenden Klangbild in die Ohren der Zuhörer einschmelzen.

Ab 23.30 Uhr erwartet die Zuschauer mit "PJ & Harry" dann ehrliche, direkte und handgemachte Musik ohne elektronischen Schnick-Schnack. Hinter dem akustischen Gitarren-Duo aus Oberndorf stehen die beiden Musiker Jörg Rinker und Harry Brehm. Seit Jahren sind sie schon unterwegs. Das Repertoire umfasst die Pop-, Rock-, Soul-, und Blues-Hits der vergangenen fünf Jahrzehnte mit zwei Gitarren, zwei Stimmen – ohne Netz und doppelten Boden.

Einlass zur Acoustic-Night ist um 20 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro. Line-up: 20.30 Uhr "STEFF", 21.20 Uhr Bebo-Music, 22.20 Uhr Lukas&Friends, 23.30 Uhr "PJ & Harry" (Akustik Set).

Die Arbeiten zum Easter Cross Festival (30. März bis 1. April 2018) sind in vollem Gange. Mit Eskimo Callboy, Any Given Day und Blackout Problems sind bereits die ersten Bands gebucht und veröffentlicht. Tickets für das Oster-Highlight gibt es bei Reservix und allen Schwarzwälder-Bote-Geschäftsstellen. Weitere Informationen unter www.easter-cross.de