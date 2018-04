Oberndorf a. N. Oberndorf ein sicheres Pflaster

Oberndorf. Von 612 auf 552 ist die Anzahl der Straftaten im vergangenen Jahr gesunken. Damit liegt Oberndorf 4,8 Prozent unter dem Landesdurchschnitt und sogar 6,9 Prozent unter dem des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Die Aufklärungsquote bezeichnete Effenberger als "sehr gut". Sie liegt mit 70,6 Prozent ein wenig über dem Vorjahr.

Mancher Ausschlag in der Statistik bedurfte der Erklärung. So zählen unter den 75 Straftaten, die in der Talstadt verzeichnet worden sind, alleine 27 Sachbeschädigungen, bei denen Autos in Bahnhofsnähe zerkratzt wurden. Die Täter konnten mittlerweile ermittelt werden.

Im Bereich Lindenhof Nord und in Bochingen kam es zu einem Anstieg. Effenberger begründete diesen für den Lindenhof mit den Einkaufsmärkten und den dort angestellten Ladendetektiven, die manchen Diebstahl aufdeckten. Aus Bochingen sind 22 Diebstähle zu vermelden. Hier habe es sich hauptsächlich um Diesel-Abschlauchungen aus Lkws gehandelt. Allerdings schlugen auch zehn Körperverletzungen zu Buche.