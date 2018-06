Oberndorf a. N. Neuer Barfußpark für die Kinder

Die Belegschaft der Bochinger Filiale wollte sich mit ihrer Aktion nicht übergeordnet, sondern in Bochingen selbst einbringen und nahm Kontakt zur Gutenbergschule auf. Da gab es so einiges, was zum Anpacken anstand. Und so freute sich der neue Schulleiter Thomas Rothenhäusler, dass seine Grundschule in den Genuss dieser Aktion kam.

Man verständigte sich auf drei Einsatzbereiche: die Erneuerung der Pausenhofspiele Mühle und Schach mitsamt der Überholung der Figuren, das Abschleifen der Tische und Bänke im Schulgarten mit anschließendem Neuanstrich und der Barfußpark, der unter dem früheren Schulleiter Lothar Ellinger angelegt worden war. Die Anlage zur Förderung der Sensomotorik war völlig zugeschüttet und überwuchert. Bevor er komplett neu angelegt werden konnte, musste noch vorhandenes, überwachsenes Material ausgebaut und gesäubert werden. Bereits im Vorfeld dieses Aktionstages hatte man Zeit investiert, um sich mit Fronmeister Josef Kanz, Schreinermeister Martin Holzer und Jörg Niemann vom Forstamt zu treffen. Fachkundige Hilfe bezüglich des Barfußparks, aber auch hinsichtlich der Anschaffung von Material und Farben, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen, war wichtig. Die Anschaffungskosten wurden von der Volksbank Rottweil übernommen.

"Die haben unsere Spiele wieder schön gemacht, und einen Barfußpark haben wir auch bekommen", erzählte eine Erstklässlerin am nächsten Tag ganz strahlend.