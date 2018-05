Oberndorf a. N. Mitarbeiter werden weiter beschäftigt

"Aus Charles Vögele wird Miller & Monroe!" steht da unter anderem. In den kommenden Wochen werden die Charles-Vögele-Filialen nach und nach geschlossen. In Oberndorf wird das im Spätsommer soweit sein, erläutert die stellvertretend Filialleiterin unserer Zeitung. Im Anschluss daran werde dann auf das neue Konzept von "Miller & Monroe" umgestellt und eine Woche später wiedereröffnet. "Miller & Monroe", so heißt es weiter, sei ein Mehrmarken-Mode- und Lifestylekonzept, welches in den Niederlanden zu den erfolgreichsten neuen Einzelhandelsketten zähle. Zusätzlich zu Kleidung gebe es dann Wohnzubehör wie Vasen, Teppiche und Kleinmöbel in der Sägewerkstraße. In einer Pressemitteilung wird zudem mitgeteilt, dass Victory and Dreams Holding / Vidrea Retail BV – die Muttergesellschaft von Witteveen Mode und "Miller & Monroe" – die Charles-Vögele Deutschland GmbH, Sigmaringen, am 1. April 2018 vom bisherigen Eigentümer, der Sempione Fashion AG übernommen habe. Alle Mitarbeiter würden weiter beschäftigt.