Oberndorf a. N. Mit viel Liebe zum Detail

Oberndorf. Walter Traub aus Deißlingen fertigt Krippen mit viel Liebe zum Detail und ausschließlich aus Naturmaterialien. Er entdeckte seine Leidenschaft für den Krippenbau mit dem Eintritt in den Ruhestand. Er fertigte bereits eine staatliche Anzahl an verschiedene Krippen an, die er auch über Kreisgrenzen hinaus bei unterschiedlichen Ausstellungen zeigte.