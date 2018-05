Oberndorf a. N. Mahnende Erinnerung

Auf den Weg zum "Buch der Erinnerungen" machte man am Beginn der Kienzle­straße Halt, wo auf Eigeninitiative hin eine mahnende Erinnerung an das Schicksal der Fremdarbeiter erstellt worden war. Auch am Buch der Erinnerungen gab es ausführliche Erläuterungen von Hedwig Seidel, die die Gruppe anschließend zum Minigolfplatz führte, wo bis vor einiger Zeit der Pavillon aus dem Türkenbau, der jetzt die Teichlandschaft in der Oberstadt ziert, gestanden hat. Mit der Annakapelle stellte sie den Teilnehmern ein ganz besonderes Kleinod mit zwei Brunnen vor und erzählte auch die romantische Geschichte über Friedrich Doll, der die Kapelle einst für seine Frau Anna hatte bauen lassen.