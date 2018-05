Oberndorf a. N. Linda Kabaali wagt den Sprung in die Selbstständigkeit

Oberndorf. Die Lindenhof-Apotheke hat eine neue Besitzerin. Seit April ist Linda Kabaali dort die Chefin. Die 34-Jährige kommt aus Aalen und hat in Würzburg Pharmazie studiert. Nachdem sie fünf Jahre lang in ihrer Heimatstadt Berufserfahrung gesammelt hatte, ging sie 2016 nach der Geburt ihres Sohnes zunächst einmal in Elternzeit. "Eigentlich habe ich gar nicht nach einer eigenen Apotheke gesucht", erzählt sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Eher unverbindlich habe sie sich im Internet umgesehen und sich das eine oder andere Expose schicken lassen.