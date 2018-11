Oberndorf a. N. Kreative Ideen und viel Engagement

Aufgestellt werden die Verkaufs- und Infostände zwischen der evangelischen Kirche und dem Gemeindehaus, das ebenfalls geöffnet sein wird. Auch diesmal kommt der gute Zweck nicht zu kurz: Die Standgebühren und manche Erlöse fließen je zur Hälfte an verfolgte Christen in aller Welt und in den Erhalt und Standortwechsel des ehemaligen Taufsteins aus spätgotischer Zeit, der die Kirchengemeinde nach vorsichtigen Schätzungen etwa 8000 Euro kosten wird (wir berichten noch).