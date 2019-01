Oberndorf a. N. Keine Angst – aber Respekt

Es sei ja nun mal so, dass die Polizei in der Regel nicht zur Hochzeits- oder Geburtstagsfeier eingeladen werde, sondern erst dann gerufen werde, wenn die Gäste sich in den Haaren liegen, gab er ein bildliches Beispiel. Daher sehe man natürlich meist die negativen Seiten der Gesellschaft. Dieser Umstand sowie die Arbeitszeiten führten unter anderem dazu, dass die Scheidungsrate bei Polizisten recht hoch sei.

In Deutschland gebe es aber – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern – Polizeiseelsorger und psychologische Betreuung – etwa um eine Bedrohung oder gar Verletzung oder auch den Anblick von schlimm zugerichteten Unfallopfern zu verarbeiten. Angst, so erklärte Lehmann, sei ein ständiger Begleiter der Polizisten, aber auch von deren Angehörigen.

Interessiert zeigten sich einige Kursteilnehmer an den Voraussetzungen für eine Ausbildung. Auch sie bekamen Antwort. Matthias Lehmann umriss den Frauen und Männern zudem die verschiedenen Bereiche der Polizeiarbeit – von der Kriminalitätsbekämpfung über die Verkehrsunfallaufnahmen bis hin zur Präventionsarbeit. Zu letzterer gehört die Fahrradprüfung für Kindern ebenso wie die Aufklärung zum Thema Internetkriminalität an Schulen oder der Vortrag zur Einbruchssicherung für die Bürger. Beim Rundgang durchs Revier, bei dem auch Revierleiter Ulrich Effenberger eine Gruppe führte, durften die Kursteilnehmer einen Blick auf die Wache werfen und in die sogenannte "Ausnüchterungszelle" spickeln.

Frage nach dem Verdienst bleibt unbeantwortet

Eine Frage wurde ihnen jedoch nicht beantwortet – nämlich die nach dem Verdienst eines Polizisten. Warum? Nun, den Menschen, die zum Teil aus Ländern kämen, in denen die Lebenshaltungskosten deutlich unter denen in Deutschland liegen, sei die Höhe des Gehalts nur schwer zu vermitteln, so Lehmann.