Oberndorf a. N. Kein Verständnis für drastischen Anstieg

Oberndorf-Aistaig. Der Entwurf beinhaltet überwiegend redaktionelle Änderungen, neue Formulierungen und neu gefasste Passagen gemäß einer Mustersatzung. Allerdings sind auch die Bestattungsgebühren drastisch gestiegen, wie der Ortschaftsrat feststellte. Es stieß auf Unverständnis, dass man bei der Verwaltung jahrelang an den alten Sätzen festgehalten hatte und nun plötzlich die Gebühren derart erhöhe. Das Gremium schlug dazu einige Änderungen vor, die man an die Verwaltung weiterleiten wird.

Bereits in der Sitzung davor hatte man festgestellt, dass die Lautsprecheranlage in der Aussegnungshalle nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr richtig funktionsfähig ist. Hier wird man nun Angebote einholen um einen Überblick über die Kosten einer Neubeschaffung zu bekommen. Der Antrag auf weitere überdachte Sitzplätze auf dem Friedhof wurde an die Verwaltung weitergegeben, und man wird nun die Antwort und die Vorschläge des Bauamtes abwarten.

Offensichtlich gibt es Zeitgenossen, die während der Trockenperiode im vergangenen Sommer auf dem Aistaiger Friedhof Wasser in Kanister abgefüllt haben, um den heimischen Garten zu gießen. Dies sei natürlich nicht zulässig, stellte Ortsvorsteher Jörg Schittenhelm fest. Man werde in Zukunft darauf ein besonderes Augenmerk haben.