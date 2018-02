Oberndorf. "Music for a while" – unter diesem Titel wird für Sonntag, 4. Februar, ab 18 Uhr in die evangelische Stadtkirche eingeladen. Julika Olshausen (Mezzosopran), Michael Link (Orgel) und Torsten Zühlsdorff (Sprecher) wollen einen Impuls zum Wochenanfang geben. Es erklingt unter anderem Musik von Purcell, Händel und Scheidemann.