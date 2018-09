Oberndorf a. N. Im Hotel Garni gehen Lichter aus

Ab 16. Oktober ist zu

Bis einschließlich 15. Oktober ist noch geöffnet – ein Schlachtplatten-Essen wird es noch geben. Und am letzten Tag hat zum Kehraus die Schantlekapelle ihr Kommen angesagt. Dann geht es ans Ausräumen. Denn zum 1. Dezember wird das Gebäude an den neuen Investor Alexander Hopf übergeben. Er saniert es und veräußert dann das Erdgeschoss zum Selbstkostenpreis an die Sozialstation weiter. Dort entstehen Tagespflegeplätze (wir berichteten). Baubeginn ist wohl erst im Frühjahr. Zunächst müssen die Förderanträge die entsprechenden Gremien durchlaufen. Zwischen Fasnet und Ostern 2020, so Sozialstations-Geschäftsführer Andreas Bronner, soll alles fertig sein. Der jetzige Gastraum wird zum "Wohnzimmer" der Tagespflege und ist als offene Begegnungsstätte geplant. Zudem können die Räume am Abend oder am Wochenende für private Veranstaltungen wie Hauptversammlungen oder Vorträge gemietet werden. Eine Teeküche ist vorhanden. Ganz gehe das Hotel Link also den Lindenhöflern nicht verloren. Im Gegenteil – Bronner würde sich freuen, wenn die Möglichkeit zum Treffen genutzt werde. "Nach dem Umbau muss es so sein, dass die Schantlekapelle noch gerne kommt."

Die 71-jährige Christa Link-Halter geht derweil nach einem arbeitsreichen Berufsleben in ihren verdienten Ruhestand. Die Oberndorfer werden sie vermissen.