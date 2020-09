Oberndorf a. N. Heckler-und-Koch-Straße soll umbenannt werden

Oberndorf - Unter dem Punkt Anregungen im Oberndorfer Gemeinderat setzte sich Sven Pfanzelt für die Umbenennung der Heckler-und-Koch-Straße ein und zeigte sich enttäuscht, dass es zu seinem diesbezüglichen Schreiben an die Fraktionen bislang nur von der CDU eine Rückmeldung gegeben habe. Als Grund gab er aktuelle Veröffentlichungen über die angebliche "Verstrickung von Edmund Heckler in die Machenschaften der Nazis" an.