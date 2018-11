Oberndorf a. N. Haus erweckt Aufmerksamkeit

Oberndorf. Seither hat es einige Verkäufe und Zwangsversteigerungen hinter sich. Gebaut wurde es wohl um 1910 als Wohnhaus der Familie Wenzel, die in Bochingen die Kronenbrauerei betrieb. Vor ein paar Wochen wurde ein Gerüst aufgestellt und begonnen, das Dach abzudecken. Das rief den Oberndorfer Karl-Heinz Schwarze auf den Plan. Der Zimmermeister und staatlich geprüfte Techniker für Baudenkmalpflege und Altbauerhaltung sorgt sich um das altehrwürdige Gebäude im Dachau.

Bereits im September hatte er an das Landesamt für Denkmalpflege einen Antrag gestellt, die Brühlstraße 10 als Kulturdenkmal zu schützen. In einer ausführlichen Erläuterung legte Schwarze seine Begründung vor.

Das Haus sei, im Gegensatz zu mehreren Gebäuden in der gleichen Häuserzeile und Bauzeit, original erhalten und trotz der langen Phase des mangelhaften Bauunterhaltes noch in einem, auch der hochwertigen Ausführung des Gebäudes geschuldeten Zustand, in dem eine Verhältnismäßigkeit des Instandsetzungsaufwandes wirtschaftlich gegeben ist.