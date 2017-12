Es gibt ein Lied des deutschen Rap-Veteranen Max Herre, das heißt "Ein geschenkter Tag". Weil Heiligabend auf einen Sonntag fiel, ist uns mit dem Sonnabend tatsächlich so etwas wie ein geschenkter Tag aus dem Kalender gefallen. Im Gepäck hatte er das, was wir uns in der hektischen Zeit alle so sehr wünschen: Zeit. Zeit für den Plausch mit der Blumenhändlerin, die von einem Christfest "de luxe" spricht, weil sie an Heiligabend ausnahmsweise mal frei hat. Zeit für ein tröstendes Wort für eine Bekannte, die das erste Mal ohne einen geliebten Menschen feiern muss. Zeit für den längst überfälligen Anruf bei der Schwester. Zeit für einen Dank an die Menschen, die – etwa in Pflegeberufen, bei der Polizei oder der Feuerwehr – Dienst tun müssen. Zeit für all das eben, was den eigentlichen Geist der Weihnacht ausmacht. Heiligabend an einem Sonntag – daran könnten wir uns gewöhnen.