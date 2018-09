Oberndorf a. N. Ganz Mutige bekommen einen Blick aus 32 Metern Höhe

Oberndorf. Großen Zuspruch fand das Ruheständler-Treffen der Stadtverwaltung Oberndorf im Feuerwehrhaus in der Austraße. Bürgermeister Hermann Acker und das städtische Personalamt hatten die ehemaligen Mitarbeiter der Stadtverwaltung eingeladen, und an die 60 Ruheständler waren dem Aufruf gefolgt. Das Stadtoberhaupt begrüßte die Gäste und gab ihnen einen Abriss über die Entstehung des Feuerwehrhauses, das 2006 eingeweiht wurde und das Gebäude in der Oberstadt abgelöst hatte. Er lobte auch das große Engagement der Feuerwehr, die ein Paradebeispiel für das Ehrenamt in der Stadt sei.